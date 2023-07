Abbraccia un’anziana dicendo di conoscerla e le ruba il Rolex da cinquemila euro

LIGNANO. Anziana tratta in inganno e derubata, nella mattinata di domenica 23 luglio, con la subdola tecnica dell’abbraccio fatto dopo aver inscenato una presunta conoscenza. Una malvivente è riuscita a sfilarle dal polso un prezioso orologio, un Rolex del valore di circa cinquemila euro.

È successo tutto per strada, lungo via Adriatica, a Lignano Riviera, in una manciata di minuti, mentre la vittima, una turista ottantenne residente a Padova, è stata avvicinata in maniera inaspettata da una giovane donna.

Quest’ultima, con modi affabili ed estremamente gentili, l’ha salutata e si è intrattenuta a parlare per un po’, spiegandole con molta determinazione che la conosceva. Ovviamente erano tutte sciocchezze.

Ma, lì per lì, colta alla sprovvista e non volendo essere scortese – ed è proprio su questi fattori che giocano i truffatori – l’anziana è stata purtroppo ad ascoltare e così la sconosciuta ha avuto modo di avvicinarsi sempre di più.

Fino a quando è scattato un caloroso abbraccio. Approfittando di quel contatto, la donna, con estrema destrezza, è riuscita a togliere il Rolex all’ottantenne. E così, una volta guadagnato il bottino, si è frettolosamente congedata e allontanata a piedi.

Solo dopo un po’ l’ottantenne, sentendosi il braccio “più leggero”, si è resa conto di cosa era successo e ha capito che quella donna non era una vecchia conoscenza di cui non aveva memoria, bensì una ladra. A quel punto, l’anziana non ha potuto far altro se non denunciare l’accaduto ai carabinieri della cittadina balneare.