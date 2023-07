L’ex parà Danilo Callegari ricoverato dopo una caduta col parapendio

Si trova ricoverato all’ospedale regionale Umberto Parini di Aosta l’ex parà e specialista di sport estremi pordenonese Danilo Callegari, 40 anni, a causa delle ferite riportate dopo una brutta caduta con il parapendio sul Monte Bianco.

L’incidente è avvenuto sabato scorso sul massiccio della principale montagna italiana. A darne notizia è stato lo stesso esploratore via social.

Callegari è stato soccorso dai tecnici del Soccorso alpino della Valle d’Aosta, che lo hanno tratto in salvo col verricello e poi portato in elicottero in ospedale.

«Amici miei – ha scritto – ho aspettato qualche giorno per riprendermi, per comunicarvi che sabato ho avuto un brutto incidente in parapendio sul Monte Bianco.

Dopo alcuni giorni, molto difficili l'epilogo è: lussazione del bacino, ematoma interno al quadricipite sinistro e vertebra L4 rotta».

Originario di Bannia di Fiume Veneto, Callegari durante il Covid ha girato dieci puntate di Avventure estreme che sono andate in onda su Discovery.

A causa delle restrizioni pandemiche sono state girate interamente in Italia. Una, in particolare, in Friuli, tra Piancavallo e Lignano.

Danilo Callegari non è nuovo alle sfide e all'adrenalina. Il friulano è noto anche per essere stato ospite in passato del programma televisivo “Kilimangiaro” su Raitre, dove ha mostrato la sua determinazione affrontando imprese estreme.

Ma il suo talento e la sua audacia non si sono fermati alle esperienze sul piccolo schermo.

È pure uno scalatore professionista, uno sportivo a tutto tondo, capace davvero di imprese impossibili.