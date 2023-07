Codroipo, vigili del fuoco al lavoro per l'acqua nelle strade

Vigili del fuoco di Codroipo al lavoro, dopo il temporale di lunedì 24 luglio, per liberare parte della strada dall’acqua, in piazza Dante. I volontari della Protezione civile sono intervenuti, invece, all'asilo di Villaorba per rimuovere alberi e rami (video a cura di Edoardo Anese).

00:42