Il sindaco Zuliani: "A Mortegliano non c'è un edificio che non abbia subìto danni"

Il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani, spiega qual è la situazione in paese dopo l'ondata di maltempo del 24 luglio: "Non c'è un edificio - spiega - che non abbia subìto danni. La situazione è di assoluta emergenza per quanto riguarda la Casa di riposo e il poliambulatorio. La viabilità, inoltre, è interrotta in alcuni punti".

01:29