Cade da una scala e perde conoscenza, è grave

Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da una scala da circa tre metri, nelle pertinenze di una abitazione privata nel territorio comunale di Castions di Strada.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico lo ha preso in carico e trasportato in volo, privo di sensi e in serie condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.