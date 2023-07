Notte di lavoro nei comuni flagellati dalla grandine

UDINE. È stata una notte di lavoro quella dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile. Decine gli interventi per il maltempo che devono essere ancora portati a termine. Nella notte tra martedì 25 luglio e mercoledì 26 luglio si è dunque lavorato senza sosta nei comuni più colpiti dalla grandinata e dall'ondata di maltempo di martedì 25 luglio: Mortegliano, Pozzuolo, Codroipo, Basiliano e nella Bassa friulana.

A Talmassons si è lavorato in particolare per mettere in sicurezza il polo scolastico, la palestra e l'auditorium pesantemente danneggiati.

Anche nel comune di Varmo è iniziata la conta dei danni. "Abbiamo subito danni al municipio, al magazzino comunale, alle scuole elementari, alla palestra - riferisce il sindaco Fausto Prampero -. I privati hanno macchine distrutte, case rovinate e le campagne del nostro territorio sono completamente rase al suolo. Grazie ancora ai volontari della Protezione Civile Varmo e agli operai comunali per il lavoro svolto"