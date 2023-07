Falsi intermediari finanziari truffano i clienti con le criptovalute: 14 arresti e 61 denunce

La Procura di Pordenone ha emesso 14 misure cautelari, denunciato 61 persone e disposto 14 perquisizioni in Albania al termine di una operazione delle polizie di Italia e Albania, disarticolando una banda di cittadini albanesi dedita al falso trading on line. L'organizzazione, che si serviva di raffinate tecniche di persuasione, avrebbe frodato almeno 5 milioni di euro a centinaia di ignari cittadini italiani. Nel corso di 42mila intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani, è emerso che il denaro veniva riciclato in Paesi Ue, fra cui Cipro, Lituania, Estonia, Olanda, Germania, e convertito in cripto valute. (video Polizia di Stato)

03:04