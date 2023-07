Cade da un macchinario, sbatte la testa e perde i sensi: è grave

TRIVIGNANO. Un uomo di circa 70 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio di venerdì 28 luglio a seguito delle ferite riportate in un incidente sul lavoro accaduto nel territorio comunale di Trivignano Udinese, negli spazi di una attività produttiva.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l’uomo è caduto da un macchinario, da un’altezza di circa un metro e mezzo. Nella caduta ha battuto la testa e ha perso i sensi per alcuni minuti.

Le persone che si trovavano vicino a lui in quel momento hanno prestato i primi soccorsi e hanno chiamato il 112.

Sul posto è giunto il personale medico di un'ambulanza che ha preso in carico il ferito e, dopo le prime cure prestate sul posto, ne ha disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la riduzione di una grave ferita alla testa: il 70enne è giunto in ospedale in gravi condizioni.