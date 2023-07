Cade dal tetto di una casa: è in gravi condizioni

TALMASSONS. Un uomo di 58 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio di venerdì 28 luglio per le ferite riportate in un incidente verificatosi nelle pertinenze di una dimora privata a Talmassons.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto da un'altezza di circa 3-4 metri, dal tetto dell’abitazione.

A prestare i primissimi soccorsi sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento, che hanno subito provveduto a inviare la richiesta di aiuto al 112.

Sul posto sono giunti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Gli uomini del pronto intervento hanno preso in carico l'uomo, che è stato trasportato a bordo dell’elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.