Cliente appoggia il portafogli sul bancone di un negozio, fulmineo il furto: ladro denunciato

LIGNANO. Un cinquantenne che abita a San Daniele è stato denunciato dai carabinieri di Lignano Sabbiadoro per furto perché, nella mattinata di venerdì 28 luglio, trovandosi in un negozio di via Udine, si è impossessato del portafogli che una cliente aveva appoggiato sul bancone.

La proprietaria del portafogli, una 45enne di Ronchis, si è immediatamente rivolta alle forze dell’ordine, descrivendo accuratamente l’unica persona che, nei momenti in cui era sparito il portafogli, si trovava nell’esercizio commerciale.

I carabinieri della località balneare hanno controllato le strade limitrofe al negozio e, a poca distanza, hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione.

Lo hanno controllato ed è spuntato fuori il portafogli, dal quale erano già stati prelevati 500 euro. La somma è stata restituita alla donna, per l’uomo è invece scattata la denuncia.