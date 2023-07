Autocisterna si schianta contro cinque auto in coda in A4: nove feriti

GORIZIA. Una carambola che ha coinvolto complessivamente sei veicoli. L’incidente si è verificato verso le 18.30 di oggi, sabato 29 luglio, nel tratto autostradale della A4, in prossimità dello svincolo di Redipuglia Monfalcone, nella carreggiata in direzione Trieste.

La cartina autostradale che indica il punto dove si è verificato l'incidente

Un'autocisterna, vuota, ha centrato 5 auto che erano in coda e si apprestavano ad uscire al casello.

Il bilancio complessivo è di nove persone rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in elicottero all’ospedale triestino di Cattinara: tra queste anche un uomo che era rimasto incastrato nell’abitacolo del proprio mezzo e che è stato estratto dalle lamiere solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, prima di essere affidato al personale del 118.

Altri tre feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Gorizia a bordo delle ambulanze giunte sul posto. A questi si aggiungono altre tre persone trasportate in ambulanza (per la dinamica dell’incidente e non per la gravità delle ferite riportate) all'ospedale di Monfalcone.

Sul posto sono intervenuti anche il personale di Autostrade Alto Adriatico e la polizia stradale.

Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, con il traffico veicolare reindirizzato al casello di Villesse.