Scontro auto-moto, un ferito grave a Cordenons

CORDENONS. Incidente nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio a Cordenons, il bilancio è di un ferito, trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale triestino di Cattinara.

L’uomo, che viaggiava su una motocicletta, è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito dello scontro con un’auto avvenuto in via Maestra, all'incrocio con via Villa d'Arco. Le cause sono al vaglio da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone.

A seguito dell'impatto, l'uomo che viaggiava sulla moto è rovinato malamente sull'asfalto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica provenienti da Pordenone e l'elicottero.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara.