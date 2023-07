il ricordo

Morto a 14 anni, il dolore della mamma Denise: «Teo sarai il nostro cielo di stelle»

Venerdì è morto a 14 anni , in ospedale, alcuni giorni dopo essere stato punto da una zanzara (che come hanno riferito i familiari gli ha trasmesso la febbre Dengue) mentre si trovava in vacanza in Brasile. In quel Paese che per lui era una seconda casa dove amava trascorre il tempo con i cugini, gli zii e i nonni materni