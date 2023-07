Tra cocci rotti, tegole e teli da sistemare: l'instancabile lavoro dei vigili del fuoco nel Friuli ferito

I vigili del fuoco continuano a lavorare senza sosta per la messa in sicurezza di case ed edifici danneggiati dal maltempo e dalla grandine. Critica resta la situazione in particolare per il comando di Udine dove, malgrado i 620 interventi già conclusi da lunedì sera fino alle 12 di domenica , rimangono ancora 1.153 richieste da evadere, numero che nei giorni è cresciuto. Uno sforzo notevole quello a cui sono sottoposti i vigili del fuoco. Il personale, al termine del turno notturno, viene trattenuto in servizio per l’intera giornata. In supporto ai colleghi friulani opera anche una squadra completa (cinque vigili del fuoco) del comando di Trieste e sono in arrivo due moduli di colonna mobile regionale, da sette persone ciascuno, dalle direzioni regionali dei vigili del fuoco delle Marche e del Molise. Per quanto riguarda i mezzi che lavorano in altezza, al momento a Udine si sta operando con due autoscale del comando, un’autoscala del comando di Gorizia, un’autoscala del comando di Monza, due piattaforme aeree giunte dai comandi di Lucca e La Spezia e 2 piattaforme aeree della Protezione civile.

