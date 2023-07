Nuovo furto al Caffè dei libri, rubato il denaro lasciato in cassa

UDINE. Ancora un furto in un esercizio commerciale del centro di Udine e il bersaglio è stato ancora il Caffè dei libri, in via Poscolle.

I malviventi, stando a quanto emerso dal sopralluogo effettuato dalle forze dell’ordine subito dopo la denuncia dei titolari del locale, sarebbero entrati in azione tra le 19 di sabato 30 e le 8 di lunedì 31 luglio.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata una cameriera. I ladri, dopo essersi introdotti nel Caffè dei libri, hanno messo tutto a soqquadro, riuscendo ad impossessarsi del denaro che era stato depositato nella cassa.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine.