Restaurati affreschi e stucchi, la meraviglia delle pareti del Tempietto longobardo di Cividale

Ornamenti in stucco perfettamente ripuliti e il restauro dei preziosi affreschi della parete nobile del Tempietto longobardo, in precedenza troppo sbiaditi per poter competere, allo sguardo, con la bellezza delle statue delle sante e dell'arco vitineo. L'oratorio di Santa Maria in Valle, a Cividale, riacquista una carica attrattiva ancora superiore a quella che il gioiello Unesco vantava in precedenza. Con la rimozione dei ponteggi che per mesi hanno oscurato l'aula, infatti, la lunga e delicata operazione di risanamento del Tempietto ha compiuto nella giornata di lunedì 31 luglio un altro, determinante passo in avanti. (Videoproduzioni Petrussi)

00:45