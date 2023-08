Cade da quasi due metri di altezza in una azienda: un uomo in ospedale

SEDEGLIANO. Un uomo 57enne è stata soccorso nella tarda mattinata di martedì 1 agosto dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato in una caduta da circa un metro e mezzo in una azienda nella zona industriale di Pannellia di Sedegliano.

A prestare i primi soccorsi sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento e che hanno chiamato il Numero unico emergenza Nue112.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo, in volo, all'ospedale Santa Maria delle Misericordia di Udine, stabile e cosciente.