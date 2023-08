Temporale e grandine su Udine, allagati alcuni locali del Città Fiera: la Protezione civile dirama l’allerta gialla

UDINE. Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1 agosto, a Udine e nell’hinterland del capoluogo friulano. Si registrano allagamenti anche al Città Fiera di Martignacco. In viale delle Ferriere, a Udine, un grosso albero è stato spezzato dal vento ed è finito in strada. Al lavoro i vigili del fuoco per liberare la strada.

Allagato il secondo piano del Città Fiera

L’allerta meteo

La Protezione civile ha diramato un bollettino per segnalare una nuova allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia, valida da questo pomeriggio alle 15 fino alle 3 del mattino.

Sulla regione nelle prossime ore sono attesi temporali anche forti, oltre a venti moderati. In particolare, «un fronte interesserà la regione da questa sera associato a correnti sudoccidentali umide e instabili», si legge nell'avviso diffuso dalla Protezione civile. Domani invece «ci sarà una breve ripresa anticiclonica che garantirà maggior stabilità».

Dal pomeriggio di oggi fino alle prime ore di domani sono previsti «probabili rovesci e temporali che interesseranno prima la zona montana e in seguito la pianura e la costa, specie la fascia orientale. Qualche temporale potrà essere localmente forte. In quota soffierà vento da sud-ovest moderato mentre sulla costa soffierà vento da sud moderato e in seguito dalla sera bora moderata»