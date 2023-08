Mortegliano, iniziati i lavori di messa in sicurezza del duomo

Nonostante il maltempo nella mattinata di martedì primo agosto sono iniziate a Mortegliano le operazioni di messa in sicurezza del Duomo. Sul posto stanno operando 8 tecnici della squadra Saf (Speleo alpino fluviale). Interverranno sulla navata e sulla cupola della struttura, maggiormente colpite dalla grandinata di lunedì notte, per evitare ulteriori infiltrazioni che rischierebbero di danneggiare ancora di più gli affreschi interni. Soddisfatto monsignor Giuseppe Faidutti, parroco di Mortegliano: "Finalmente possiamo salvare quello che è un punto di riferimento fondamentale di questa comunità e della sua storia, sia civile che di fede. Il mio messaggio in questo momento difficile? Restiamo uniti e solidali, non perdiamoci in imprecazioni e piagnistei ma condividiamo questo evento negativo in modo tale da tradurlo in una nuova possibilità di vita comune". (videointerviste di Edoardo Anese)

03:02