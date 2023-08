Cade da un’altezza di sette metri mentre sta lavorando su un tetto: vigile del fuoco ferito

TALMASSONS. Un vigile del fuoco, appartenente al gruppo Molise Campobasso giunto in Friuli Venezia Giulia proprio nella giornata odierna (mercoledì 2 agosto) in supporto ai colleghi regionali per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza delle zone colpite dai nubifragi e dalle grandinate dello scorso 24 e 25 luglio, mentre stava operando sul tetto di un capannone a Talmassons, per cause ancora da accertare è caduto da un’altezza di circa sette metri.

Ferito in modo serio, il vigile del fuoco è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

«Esprimo vicinanza al vigile del fuoco del Molise che è rimasto coinvolto in questo grave incidente - ha detto il sindaco Pitton -. A tutto il corpo dei vigili del fuoco rivolgo i nostri più sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi giorni».