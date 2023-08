Due auto si scontrano, una si rovescia: gravemente ferito il conducente

Una persona è stata soccorsa nel primissimo pomeriggio di mercoledì 2 agosto dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la tangenziale a Tavagnacco, all'altezza della Hypo Bank.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate due auto e nell'impatto una delle due vetture si è ribaltata.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona ferita che è stata trasportata con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo, in condizioni gravi all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.