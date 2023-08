Uomo ferito al volto mentre lavora: è grave

GEMONA. Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di mercoledì 2 agosto, negli spazi di una attività produttiva di Gemona. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un uomo ha riportato una lesione al volto.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni gravi.