malborghetto valbruna

Via attrezzature e bici elettrica, furto da oltre 10 mila euro in una falegnameria

I malviventi, che hanno atteso il momento giusto per entrare in azione, hanno forzato la porta d'ingresso del capannone e una volta all’interno hanno portato via diverse attrezzature da lavoro e anche una bicicletta E-bike di proprietà del figlio del titolare, che gestisce un’attività di noleggio

Elisa Michellut