Cittadella della sicurezza, ecco il progetto e l'iter per i lavori alla Cavarzerani di Udine

Nel corso della presentazione del progetto di riconversione della Cavarzerani, il direttore del Demanio di Udine, Alessio Casci, ha fatto il punto sull’iter: «Contiamo di chiudere la parte della progettualità entro il primo semestre 2025, , per poi affidare i lavori veri e propri. La conclusione di tutto è previsto per il primo semestre 2028, con la fine del cantiere per dare modo al personale della questura di trasferirsi. L’investimento previsto è di circa 60 milioni di euro». Video intervista a cura di Alessandro Cesare

01:48