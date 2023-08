Udine, in tanti per l’addio al dottor Rampino: «Sei stato un esempio per tutti noi»

Una cattedrale piena di gente ha dato l’ultimo saluto al dottor Antonio Rampino, direttore sanitario dell’Istituto diagnostico Friuli Coram di via Ciconi che aveva fondato insieme con la moglie Dagmar Maria Cordaro e con il professor Mario Cordaro, suo suocero.

Amici, colleghi, pazienti e autorità ieri pomeriggio si sono stretti intorno ai figli Emanuele, Gianluca e Alessia e ai nipoti per manifestare loro la propria vicinanza, testimoniando quanto il medico fosse una persona e un professionista benvoluto e stimato.

Antonio Rampino si trovava a Torchiarolo, suo paese d’origine, in provincia di Brindisi, per le ferie estive quando è stato colto da un malore, per lui fatale, mentre stava per fare un bagno in mare.

Rampino aveva fondato l’azienda di analisi cliniche nel 1973. Dopo la pensione, aveva esercitato la libera professione nella Friul Coram, anche occupandosi di medicina del lavoro.

Lo scorso 14 aprile il Teatro Nuovo Giovanni da Udine aveva ospitato la cerimonia per i 50 anni di attività dell’azienda e, in quell’occasione aveva festeggiato anche i suoi 80 anni.

Durante l’omelia, è stato sottolineato come quella del medico sia «una strana professione».

«Fino a qualche tempo fa – ha sottolineato don Federico, che ha concelebrato il funerale assieme ad altri due sacerdoti – praticare la medicina e fare professione di ateismo era un tutt’uno, perché si pensava che un uomo di scienze non potesse essere anche uomo di fede.

Eppure nel Cristianesimo ci sono immagini e simboli che hanno a che fare con la cura e con la salvezza: la dimensione della fede come qualcosa di curativo, di terapeutico, è presente da sempre in maniera insistente».

Il medico e il prete hanno molte cose in comune, «si trovano davanti alla gente nel loro momento di maggiore fragilità», ma «Gesù, il Salvatore, che ha paragonato se stesso a un medico, allo stesso tempo è anche il malato, che si nasconde nelle persone fragili». Quella vita di medico è stata vissuta da Rampino «con grande disponibilità e altruismo», anche quando, durante la pandemia, «voleva dare una mano» nonostante l’età lo incasellasse tra i più a rischio.

Le sue due famiglie, quella personale e quella professionale della Friuli Coram, si sono riunite in duomo e, commosse, hanno voluto sottolineare una volta di più l’importanza che Antonio Rampino ha rivestito come medico, nonno e padre.

«Siamo frastornati, increduli – hanno detto i dipendenti –, ma vogliamo ricordare quanto il dottor Rampino è stato mentore. Conoscerla – hanno detto rivolgendosi a lui – ha arricchito il percorso di tutto noi.

Era evidente l’umanità e la disponibilità. Quella sottile ironia e la generosità unita all’umiltà che è solo dei grandi ha fatto di lei il professionista che è sempre stato».

«Eri una presenza che si faceva sentire, tanto quanto sentiremo ora la tua mancanza – ha detto una nipote –, eri un esempio da seguire, ci hai trasmesso i veri valori della vita: la famiglia per te era la cosa più importante».

«Nulla accade per caso» ha sottolineato il figlio Emanuele. «Nel cuore portava la sua terra d’origine ed era là che voleva tornare» ha detto del padre, definendolo «un pioniere». «Grazie per essere stato un esempio ogni giorno – ha concluso – e per averci insegnato a guardare sempre più il là».