Ancora al lavoro per mettere in sicurezza tetti e abitazioni: il punto con la Protezione civile del Fvg

Si lavora ancora senza sosta per mettere in sicurezza abitazioni e tetti nei comuni colpiti dalla violenta grandinata del 24 e 25 luglio scorsi. Questa mattina in municipio a Mortegliano si è riunito nuovamente il tavolo tecnico per il coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza delle coperture delle abitazioni. Presenti il sindaco Roberto Zuliani, il direttore della pc del FVG, Amedeo Aristei e il comandante provinciale dei VVF Udine, Giorgio Basile. L?obiettivo dell?incontro tracciare il bilancio degli interventi eseguiti nella giornata di ieri, che ha visto l?arrivo dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano a supporto delle operazioni. Una cinquantina gli interventi eseguiti tra i comuni di Mortegliano, Bicinicco e Lestizza. I vigili del fuoco delle due province resteranno a supporto dei colleghi friulani fino a martedì, prorogando di due giorni la loro permanenza in Friuli, inizialmente prevista fino a domenica.



Il punto con il direttore della Protezione civile regionale, Amedeo Aristei (Video di Edoardo Anese)

02:05