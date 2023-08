Nubifragio nel Pordenonese: alberi sradicati dal vento, danni alle auto e blackout

Una decina di alberi, grandi e piccoli, sono stati abbattuti dalle forti raffiche di vento nella città di Pordenone. In alcuni casi, come in via Chiesa di Rorai a Roraigrande, via Gorizia, cadendo su auto o, come in via del Traverso, su una macchina e sulle linee elettriche. Ancora grandine, ancora pioggia. E, soprattutto, ancora danni. La nuova perturbazione ha colpito nel tardo pomeriggio di giovedì 3 agosto, con piante cadute, allagamenti, auto in sosta danneggiate e linee elettriche fuori uso: interessata la fascia da Casarsa a Sacile, con il maggior numero di interventi concentrati a Zoppola, Pordenone e Porcia, senza trascurare parte del territorio udinese e di quello goriziano. (Videoproduzioni Ambrosio / Petrussi)

00:51