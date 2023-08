Nubifragio nel Pordenonese: alberi sradicati dal vento, danni alle auto e blackout. Chiuso il Parco di San Valentino

A seguito del temporale di giovedì pomeriggio, gli uffici tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo al San Valentino per valutare lo stato di sicurezza del parco. Le rilevazioni hanno evidenziato alberi già a terra e rami penzolanti, le cui eventuali improvvise cadute potrebbero travolgere persone e hanno quindi determinato il parco non idoneo ad essere usufruito e frequentato.

Per evitare ogni possibile incidente ed evitare in tutti i modi il concreto ed immediato pericolo per la sicurezza delle persone nell’area interessata, è emersa la necessità di chiusura immediata del parco San Valentino.

Lo stabilisce un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani con effetto immediato per proteggere l’incolumità della cittadinanza.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si protrarranno probabilmente per alcuni giorni, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (Videoproduzioni Ambrosio / Petrussi)

00:51