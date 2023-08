Udine, viaggio nel mondo di via Riccardo di Giusto tra storia e leggenda

Visitando il quartiere Di Giusto, alla periferia Est di Udine, si rimane colpiti dalla dimensione dei palazzi, condomini che nel caso dell’edificio di Gino Valle, noto come “la Diga”, superano i cento alloggi. In quest’area negli anni Ottanta i giovani - accomunati dalla medesima condizione sociale e dalle pressanti difficoltà della vita - svilupparono una subcultura antagonista originale la cui più vivida espressone era l’incomprensibile slang di cui su internet esiste addirittura un dizionario. Tiziano Bravi oggi è un artista rinomato, ma quarant’anni fa è stato uno dei protagonisti della vita spericolata dei riccardini. La sua testimonianza ripropone il vissuto di una generazione relegata ai margini della città e che per questo si ribellò ostentando comportamenti borderline e ingaggiando quello che Bravi definisce uno “scontro totale” con le forze dell’ordine. Video reportage di Marco Orioles

11:18