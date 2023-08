Maltempo, a Mortegliano c'è il caffè sospeso per il pompiere

“Un caffè sospeso per un pompiere”. È l’iniziativa nata a Gessica Deana, titolare della caffetteria Gusto di Caffè di Mortegliano, per mostrare la propria gratitudine ai vigili del fuoco, impegnati da giorni nelle operazioni di messa in sicurezza delle abitazioni. L’idea nasce dalla frase che si legge all’interno del locale “Il caffè è una scusa per dire a un amico ti voglio bene”. “Il tutto è nato da questa frase - racconta Deana -. Essendo amante del popolo napoletano ho deciso di replicare il classico Caffè sospeso". (Videointervista di Edoardo Anese)

02:22