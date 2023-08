Ipotesi hotspot per migranti, la protesta di Jalmicco

PALMANOVA. Gli abitanti di Jalmicco fanno quadrato e fondano il Gruppo cittadini di Jalmicco per dire no all’ipotesi di creare un hotspot per l’accoglienza e l’ospitalità temporanea di migranti arrivati sul territorio italiano all’ex caserma Vinicio Lago.

Lo fanno prendendo le distanze da ogni strumentalizzazione politica e rimarcando che la piccola frazione di Palmanova «ha già dato».

Migranti, la protesta di Jalmicco

Domenica mattina dalle 11, uscendo da messa si è tenuta una «camminata silenziosa» fino all’ingresso della ex caserma.

A fare da portavoce al gruppo è Alberto Della Piana, che rimarca come «questa ventilata ipotesi ci lascia sconcertati e preoccupati per l’evidente sproporzione tra la struttura, i suoi numeri e l’oggettiva impossibilità, per la nostra piccola comunità, circa 800 anime, di gestire e affrontare quella che si configura come una pericolosa alterazione della nostra quotidianità».

«Jalmicco – aggiunge Della Piana – è stata già in passato all’attenzione delle istituzioni sovracomunali con infrastrutture impattanti e in grado di snaturare il nostro territorio: dal canale scolmatore all’elettrodotto, dalla nuova e inutile bretella Jalmicco-San Vito al Torre all’enorme campo fotovoltaico, ci sentiamo letteralmente soffocati da tanta e sgradita attenzione nei nostri confronti.

Ora questo hotspot che se confermato diventa l’ennesima decisione imposta dall’alto senza alcuna preoccupazione nei nostri riguardi, della nostra tradizione, della nostra storia.

E allora ci chiediamo il perché di tanta prevaricazione. Siamo preoccupati per la nostra sicurezza, per la sicurezza delle nostre famiglie, dei nostri beni».

Della Piana afferma che in paese c’è l’amara percezione che «ci troveremo con seri problemi di ordine pubblico, di decoro della nostra comunità. Sappiamo bene cosa è successo in altre realtà alle quali è capitato di dover convivere con un centro di accoglienza, dove le condizioni di vita sono talmente inadeguate da esasperare gli animi sia di chi ci vive sia di chi ci convive.

Abbiamo partecipato alla manifestazione, anche se ci preme sottolineare che non abbiamo affatto apprezzato la frettolosa convocazione dell’amministrazione comunale, avvenuta senza una condivisione con la nostra comunità.

Aderiamo avendo una grave preoccupazione per il futuro di Jalmicco, ma non possiamo non avvertire il pericolo che il nostro paese si trasformi in un vaso di coccio tra vasi di ferro di opposti interessi politici.

La nostra partecipazione è per il paese, le nostre famiglie, i nostri figli: respingiamo con fermezza ogni manipolazione di parte».