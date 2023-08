Motociclista si scontra con un’auto: è grave

MAJANO. Un giovane di 27 anni residente a San Vito di Fagagna è stato soccorso, nella tarda mattinata di domenica 6 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Carnia a Majano.

Per cause in corso di accertamento, mentre il giovane si trovava in sella a una moto è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto condotta da una donna di 73 anni, residente a Majano.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni piuttosto serie.