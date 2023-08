in piazza fontana

Turista si tuffa nella fontana di Lignano con scarpe e calzini per farsi scattare foto e video

Il ragazzo, un trentenne, si è tuffato in una delle vasche carambolando in quella inferiore, annaspando e dimenandosi come un ragazzino mentre schizzava l’acqua al compagno di avventure. A riprenderlo molti passanti