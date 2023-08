Grandine come neve: le strade si trasformano in fiumi e tutto si imbianca a Tricesimo

Un anticipo di autunno ad agosto. Sono gli effetti del ciclone Circe che sta portando disagi in tutta Italia, soprattutto al Nord, con crollo delle temperature. E continuano i temporali e le grandinate in Friuli. Anche oggi, domenica 6 agosto, si sono registrati in provincia di Udine eventi di forte intensità, soprattutto a Tricesimo e Reana del Rojale dove le strade si sono imbiancate come «fosse neve» - L'articolo

00:15