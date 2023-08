Grandine a Tricesimo, il sindaco Baiutti: "Emergenza rientrata grazie al lavoro di tutti"

Tra i Comuni più colpiti dall’ondata di maltempo abbattutasi sul Friuli nella giornata di domenica 6 agosto c’è anche Tricesimo, dove tuttavia il giorno dopo la situazione è progressivamente tornata alla normalità, come spiega il sindaco Giorgio Baiutti: «La situazione sul nostro territorio stamattina è molto migliorata, grazie al lavoro svolto dai volontari della Protezione civile, dai vigili del fuoco e dalle persone che si sono adoperate moltissimo nelle rispettive proprietà. Stamattina sono intervenute anche le squadre degli operai comunali. Ci sono ancora situazioni da affrontare che riguardano, come nel caso di via del Forte, alberi caduti e da rimuovere. Sono complessivamente una quarantina quelli caduti, molti dei quali comunque in zona parco e in aree di verde pubblico che non creano problemi alla viabilità mentre in via del Forte c’è la necessità di rimuoverli, perchè anche se non parliamo di una strada a grande percorrenza la viabilità va comunque ripistinata». (videointervista di Alessandra Ceschia)

02:23