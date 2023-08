Grandine come neve, a Reana la conta dei danni: "Case ed edifici pubblici allagati"

Grandine, tanta grandine da sembrare neve. Il giorno dopo l’ondata di maltempo che ha investito il Friuli nella giornata di domenica 6 agosto anche a Reana del Rojale si fa la conta dei danni, come precisano il sindaco Anna Zossi e l’assessore alla Protezione civile, Tiziano Cautero. «Stiamo progressivamente tornando alla normalità, quasi tutta la viabilità comunale è stata ripristinata - spiega il primo cittadino - ma abbiamo registrato molti danni, subiti sia da abitazioni private, sia da edifici pubblici quali il municipio, la zona sottostante la biblioteca, le scuole e il palazzetto dello sport, dove si sono registrati problemi di infiltrazioni d’acqua. In questo che è stato un evento meteo straordinario, però la comunità ha risposto: oltre alla Protezione civile, infatti, un grande lavoro è stato fatto dei cittadini: devo fare i complimenti alla popolazione che si è data davvero molto da fare. Ora confidiamo in un supporto della Regione, anche economico, perchè noi abbiamo fatto il possibile in queste 24 ore». (videointerviste di Alessandra Ceschia)

