In bici fino a Castelmonte: il nostro viaggio con la leggenda del ciclismo Baronchelli

Un lunedì diverso, in bici con Baronchelli. Se ami la bicicletta e conosci un po’ di storia del ciclismo come fai a dire di no a un invito del genere? Impossibile, “Tista” è “Tista”, quello che al debutto al Giro 1097 ha fatto tanta paura a sua Maestà Eddy Merckx sulle Tre Cime di Laveredo o è stato l’ultimo a staccarsi dal grande Bernard Hinault al Mondiale del 1980 a Sallanches. Ecco le sue parole dopo la salita fino al SantuarioA cura di Antonio Simeoli, videoproduzioni Petrussi

04:13