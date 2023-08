Udine, sette nuove telecamere al parco Moretti: "L'obiettivo è renderlo più sicuro e vivibile"

Sette nuove telecamere al parco Moretti ma per rendere il polmone verde del centro di Udine da sole non basteranno, come ha precisato lunedì 7 agosto Alessandro Venanzi, vicesindaco del capoluogo friulano: «Oggi partono i lavori di installazione di queste nuove telecamere al parco Moretti, che saranno comunque corredate anche da un potenziamento dell’illuminazione. L’obiettivo resta quello di presidiare questo parco, renderlo ancora più vissuto e vivibile, perché il parco Moretti è il nostro parco più importante a servizio del centro storico della città». (Servizio di Cristian Rigo)

03:48