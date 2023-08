Nella notte

Entrano nel locale e prima di rubare tutto si cucinano la cena a base di stinco: ladri buongustai in centro a Udine

I ladri hanno sfondato una finestra del locale in centro a Udine con una pietra, spariti palmari e contanti. Un colpo messo a segno anche in via Baldissera, al “Piatto Sbeccato”

Elisa Michellut