Perde il controllo del furgone che esce di strada e finisce in un dirupo per cento metri

AMPEZZO. Il conducente di un furgone, nella mattinata di martedì 8 agosto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un burrone per un centinaio di metri. È successo lungo la provinciale 73, sulla strada che porta da Ampezzo a Sauris.

Il conducente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Tolmezzo per la messa in sicurezza e per raccogliere gli attrezzi caduti dal mezzo. L'incidente è avvenuto all'altezza del Rio Nier.