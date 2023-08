Pioggia e crollo dei pendolari: a Lignano una stagione a metà

Parcheggi vuoti, ombrelloni chiusi e pioggia, tanta pioggia, soprattutto al mattino di sabato con infinite code in uscita dalla città, per trovare qualcosa da fare. Lignano è stata alle prese con un ennesimo fine settimana funestato dalle previsioni del tempo.

Eppure siamo ad agosto, il mese delle vacanze, quello in cui si dovrebbero superare i record di presenze, ma quest’anno l’atmosfera che si respira nella località turistica più grande della regione è ancora quella di una stagione in divenire. È tutto pronto, ma mancano i turisti. Indubbiamente qualcuno è arrivato in questi giorni ma, contrariamente agli ultimi anni, mancano i proprietari delle seconde case, che hanno ripreso a passare le vacanze all’estero.

Non si tratta di una novità, ma, per ritrovare un’affluenza simile si deve tornare indietro al triennio 2017/2019, come spiegano gli operatori.

«La situazione quest’anno è disomogenea, ci sono realtà che hanno registrato comunque un ottimo livello di occupazione e altre che invece fanno fatica», spiega Enrico Guerin, presidente di Confcommercio mandamentale di Lignano.

«Il meteo non è stato dalla nostra parte, ma una buona parte delle assenze deriva dai proprietari delle seconde case».

La forte instabilità del meteo incide soprattutto per gli hotel, che non possono contare su prenotazioni last minute, come spiega il presidente di Lignano Holiday Martin Manera.

«Le presenze sono in linea con il trend che si registrava prima del Covid, non si possono fare paragoni con il 2022, perché sicuramente c’è un calo del 10/12% rispetto allo scorso anno». D’accordo anche il vicepresidente di Confcommercio Udine, Alessandro Tollon, che spiega che storicamente la prima settimana di agosto era spesso fiacca per poi lasciare spazio alle settimane centrali con il pienone.

«Quest’anno le seconde case sono meno usate, alcune solo nei weekend. Chi viene penalizzato, in questo frangente, è ovviamente il settore del commercio», afferma.

Per quanto riguarda le spiagge, anche Giorgio Ardito, presidente della Società Lignano Pineta, conferma che la prima settimana di agosto è sempre stata meno affollata delle successive.

“Gli italiani di solito passano da noi le due settimane centrali e poi, dopo ferragosto, tornano gli austriaci e i tedeschi.

Ovviamente quest’anno mi rendo conto che anche le recenti grandinate non aiutano, perché hanno lasciato molti senza automobili o con le case da riparare, che unite ai mutui che molti hanno acceso e sono aumentati, disincentivano le vacanze al mare» conclude Ardito.