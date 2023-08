Sversamento di idrocarburi nel canale Urian, interviene la Protezione civile

SAN GIORGIO DI NOGARO. Personale della Protezione civile e tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura friulana sono intervenuti nella serata di martedì 8 agosto lungo il canale Urian, a San Giorgio di Nogaro, dove si è verificato uno sversamento, probabilmente di idrocarburi.

Le squadre della Protezione civile hanno provveduto a posizionare materiale assorbente nel tentativo di limitare la diffusione del liquido inquinante, anche perché da quel che si è apprende non esistono nell'area manufatti con paratoie che possano bloccare il flusso.

Lo sversamento si è verificato all'altezza di via di Toppo Wassermann, a San Giorgio di Nogaro, a circa due chilometri dal punto in cui si era verificato un episodio simile alcune settimane fa. Nella mattinata di mercoledì 9 agosto l'Arpa ha programmato un sopralluogo e, in caso di riscontro positivo sulla sostanza, dei campionamenti delle acque.