Nuova scoperta archeologica a Grado, ritrovati in mare reperti dell'antica Aquileia

In corrispondenza dell’isola di Pampagnola, in laguna, vicino al luogo dove un anno fa vennero scoperti per la prima volta i resti di un’imbarcazione di epoca romana, e a pochi metri dalla spiaggia “Costa Azzurra” di Grado, sono stati recuperati complessivamente 53 reperti archeologici di diversa provenienza tra cui due colli di anfora della tipologia Late Roman. Si tratta di anfore che erano diffuse a partire dal V - VI sec. d.C. ed avevano la caratteristica di possedere un collo più corto con bordo indistinto e spalla più ampia. La scoperta è stata possibile grazie alla collaborazione tra i comparti di specialità di cui dispone l’Arma dei carabinieri, i militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine attraverso un monitoraggio delle aree marine antistanti la località balneare goriziana che ha visto l’impiego della Motovedetta CC 401 in forza alla locale Stazione e ad una aliquota di 5 militari del Nucleo Subacquei Carabinieri di Genova. Il servizio è stato arricchito dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Trieste e del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine.

