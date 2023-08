Scappa da Lignano e arriva in spiaggia a Bibione: ecco il pellicano in fuga

Un ospite speciale è atterrato a Bibione oggi, martedì 8 agosto, catalizzando l’attenzione e la curiosità dei bagnanti. Non una rockstar nel mondo umano, ma forse nel mondo animale sì visto che Giuliano, questo il nome del meraviglioso pellicano, ha scelto la spiaggia di Pluto (quella dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro accompagnatori) per fare una gita fuori programma. Il palmipede è approdato in spiaggia attorno alle 16.15 e non è certo sfuggito all’occhio dei turisti e dei gestori della spiaggia.

