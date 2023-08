Discutono per il cibo: scoppia una rissa al centro di accoglienza per minori stranieri

UDINE. Polizia e carabinieri sono intervenuti poco dopo le 22 di martedì 8 agosto nella struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di viale XXIII Marzo a Udine, dove era scoppiata una rissa.

Secondo una prima ricostruzione, due ragazzi avrebbero discusso animatamente per questioni legate al cibo, innescando un parapiglia che avrebbe poi coinvolto una decina di minori.

A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato l’operatore di turno impegnato come sorvegliante nella struttura, gestita dalla cooperativa Aedis.

La rissa è stata sedata nel volgere di pochi minuti, nessuno dei ragazzi ha riportato danni fisici.

Il centro accoglie attualmente 25 minori stranieri non accompagnati, accolti nella palazzina un tempo utilizzata come casa di riposo in base a una convenzione con il Comune di Udine.