La storia

Una sacilese diventa regina in Germania: Francesca Rosada dovrà regnare sulle Schützenfest

È la figlia di Patrizia del Col, capogruppo Pd-Sps in consiglio comunale: per dodici mesi, con il marito, avrà il compito di presiedere a tutte le feste pubbliche a Birken-Honigsessen in Renania

Chiara Benotti