Trovano traffico in autostrada, tentano di uscire percorrendo un tratto contromano: patenti ritirate e maxi multa

PONTEBBA. Contromano in autostrada per evitare la coda, in quella che era una giornata (venerdì 4 agosto) da “bollino rosso” per la viabilità. Scoraggiate dalla situazione del traffico, molto intenso su entrambe le direttrici dell’autostrada A23, due automobiliste austriache, dopo aver visto attraverso i portali informativi che alla barriera di Ugovizza venivano segnalati incolonnamenti, hanno deciso di uscire dall’autostrada a Pontebba, percorrendo lo svincolo che porta al casello: anche in quel punto, tuttavia, la viabilità era ostruita da numerosi veicoli incolonnati per il pedaggio e per risparmiare tempo hanno pensato bene di tornare indietro, imboccando lo svincolo contromano.

Un comportamento immediatamente segnalato da altri automobilisti, facendo scattare l’allarme predisposto in questi casi. I due veicoli sono stati prontamente fermati dal personale della Società autostrade per l’Italia e dagli uomini della polizia stradale mentre percorrevano il tratto curvilineo dello svincolo, in direzione contraria.

A entrambe le conducenti di cittadinanza austriaca è stata ritirata la patente mentre i le auto sono state sottoposte a fermo amministrativo per tre mesi: provvedimenti accompagnati dalla sanzione amministrativa stabilita per la circolazione contromano che, in ore notturne, va da un minimo di 2.046 a un massimo di 8.186 euro.

In questi casi, generalmente, la polizia stradale attiva un servizio di “safety-car” al fine di evitare collisioni e incidenti e vengono subito predisposti i pannelli informativi a messaggio variabile. In tale caso, se è possibile, l’autostrada deve essere abbandonata oppure va percorsa a moderata velocità, portandosi sulla parte destra della carreggiata. Si è infatti più volte constatato che chi circola contromano, certo di circolare nel corretto senso di marcia, usa sempre la corsia di destra.