Minaccia o opportunità a tavola? Il granchio blu fa paura anche a Marano: "Danni ai pescatori"

È allarme anche in Friuli Venezia Giulia per la presenza del granchio blu nel mare Adriatico: negli ultimi mesi ne è stata pescata una quantità tre volte superiore allo scorso anno. Ricordiamo che il granchio blu è un crostaceo proveniente dai mari atlantici del Nordamerica, arrivato nei nostri mari al seguito delle navi, ed è diventato in breve tempo una specie infestante che divora tutto ciò che incontra, specie le vongole e le cozze. Per ora vengono segnalati gravi i danni alle reti da posta in mare, mentre si attende ancora qualche settimana per verificare quali siano gli effetti provocati alle aree lagunari in concessione in cui sono allevate le vongole. Si tratta di una delle tante specie aliene che hanno trovato dimora, più o meno fissa, nelle nostre acque. Intanto le Regioni Fvg, Veneto ed Emilia Romagna hanno chiesto al governo di poter decretare lo stato di calamità. In Veneto 1.500 aziende sono già a rischio: interi raccolti di vongole svuotati dal granchio. In Fvg per ora non si rilevano danni alle vongole ma il granchio resta comunque un problema. (Intervista a cura di Francesca Artico, videoproduzioni Petrussi)

01:38