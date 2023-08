Cruciani racconta le coppie d’oggi: «Equilibristi sul filo della vita»

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore del programma radiofonico “La Zanzara” su Radio24, sarà ospite giovedì 10 agosto, alle 18.30, al velarium Cantina Brojli (via Beligna 30, Aquileia), nell’ambito della rassegna “Scripta manent”, libri e autori in Aquileia, promosso dal circolo culturale L’Antica Quercia di Paolo Paron, con il patrocinio del comune di Aquileia.

Intervistato dal direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini e dal direttore di Leopost, Gianfranco Leonarduzzi, Cruciani presenterà il suo ultimo libro “Coppie.

Storie di desiderio e trasgressione” (La Nave di Teseo), in cui racconta senza pregiudizi, con ironia e molta curiosità, le dinamiche delle coppie nel terzo millennio.

«Due persone che stanno insieme camminano come un equilibrista sul filo, ogni sbandamento può provocare una caduta fragorosa. Eppure, molti schivano gli inciampi e trovano in un'altra persona un punto di stabilità: talvolta con facilità, altre volte, come in questo libro, seguendo percorsi imprevedibili».

Cruciani raccoglie le storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, ne racconta i capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l'amore, gli eccessi e le abitudini, in undici storie di vita vera, raccontate da amici e amiche, condensandole in un inedito prontuario contro il logorio della coppia moderna.

«Parto dalla tesi che la monogamia dei corpi è una chimera – ci anticipa Cruciani – un’illusione che si infrange perché è contronatura, anche se noi non smettiamo mai di rincorrerla promettendoci una cosa, la fedeltà, che non esiste. Per secoli ci hanno insegnato che il tradimento è un peccato grave. Io penso che in caso di tradimento non ci si dovrebbe separare».

Cruciani aggiunge ancora: «Il tradimento è trasversale alle classi sociali. Il successo delle presentazioni è legato al fatto che chi viene ad ascoltare si ritrova spesso nei racconti presenti nel libro che ha a che fare con la carne e i sentimenti reali delle persone. Il problema delle coppie oggi? Che non si raccontano i desideri che provano”.

Ad introdurre la serata il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino.