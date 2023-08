Perde il controllo della vettura e va a sbattere: automobilista ferito

CORDENONS. Un uomo di circa 30 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la viabilità che porta ai “guadi”, nel territorio comunale di Cordenons.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l’automobilista ha improvvisamente perso il controllo della vettura che stava conducendo, apparentemente senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica, provenienti da Pordenone, assieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, intervenuti perchè l’abitacolo nel quale si trovava l’uomo si era deformato nell’impatto.

Il personale medico infermieristico, dopo aver prestato le prime cure sul posto all’automobilista ne ha disposto il trasferimento all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con ferite serie ma sempre rimasto cosciente.